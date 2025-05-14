Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantıları kapsamında Türkiye panelinde konuştu.

Şimşek, burada yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin ekonomi programına, bütçe disiplinine ve bölgesel gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması üzerine yorum yapan Şimşek, bu durumun Türkiye’nin kredi notu açısından olumlu etkileri olabileceğini dile getirdi.

"Jeopolitik gelişmeler önümüzdeki dönemde Türkiye'yi destekleyebilir" diyen Şimşek, uygulanan ekonomik programın genel olarak iyi bir sürece işaret ettiğini vurguladı.

Şimşek, Türkiye’nin büyümesinin beklentilerin biraz altında kalabileceğini ancak bunun yönetilebilir bir durum olduğunu ifade etti.

Mali disiplinin süreceğini belirten Şimşek, “Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz. Açığın bu seviyenin de altına inmesi mümkün” şeklinde konuştu.