Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York’ta ABD’li doğrudan yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de öne çıkan sektörleri açıklayarak yatırım süreçlerinin iyileştirildiğini vurguladı.

Etkinliğin ilk gününde Citi işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye’nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"na Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Konferans programında ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da yer aldığı yuvarlak masa toplantıları ve 400’den fazla iş insanının katıldığı bir resepsiyon gerçekleştirildi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Türkiye’nin nitelikli iş gücü, gelişmiş imalat ve hizmet sektörüyle güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Şimşek, yatırımcılara sunulan sektörel fırsatları sıraladı.

Şimşek; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli potansiyel bulunduğunu işaret ederken, savunma sanayiinin imalat sanayisindeki dönüşümde ana itici güç olduğunu belirtti.

Toplantı kapsamında ABD'li doğrudan yatırımcılar bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü ve dayanıklı" dedi.

Şimşek konuşmasında "Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller var. Sabit sermaye yatırımlarımız kişi başına gelirimize oranla yüksek.

Son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakaladık. Bu iki unsur, orta vadeli büyüme görünümümüzü destekliyor. Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKMden çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi. Stratejik konumumuz, gelişmiş imalat ve hizmet sektörümüz, güçlü altyapımız ve nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayide dönüşümü ve üretken altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz.

Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz. Savunma sanayii, imalat sanayimizin dönüşümünde de önemli bir itici güç." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda buluşan Türk ve Amerikalı temsilciler, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi adına temaslarını sürdürdü. Düzenlenen toplantıda, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.