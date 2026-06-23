Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, iki gün sürecek Londra temasları kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcı temasları çerçevesinde Londra'da uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. İki gün sürecek program çerçevesinde Şimşek ve Karahan'ın küresel yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisindeki güncel görünüm, uygulanan ekonomi programı ve para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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