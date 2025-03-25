Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştiriyor.
Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan da katıldı.
CNBC-e'nin aktardığına göre Bakan Şimşek konuşmasında bankacılara şu mesajları verdi:
"Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz
Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır."
Şimşek, yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi.
TOPLANTIDA HANGİ YATIRIMCILAR VAR?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.