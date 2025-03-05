Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 arttı.

Bakan Şimşek, küresel piyasadaki belirsizliklere dikkat çekerek, ticarette bir denge olmadığını, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü ekonomik aktivitemizdeki toparlanma ve doğal gaz fiyatlarının etkisiyle bu sene dış ticaret açığındaki artışın devam edebileceği tahmininde bulundu. Şimşek ayrıca bu artışla birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Şimşek, ihracatın şubat ayında parite etkisiyle gün eksiği ve olumsuz hava koşullarından dolayı yıllık yüzde 1,5 daraldığına dikkat çekerek, ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleştiğini belirtti.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."