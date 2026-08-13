Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile motorin için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi.

Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağlanan mali alanın, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıldığına işaret eden Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırladıklarını duyurdu.

Şimşek, yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçileceğini belirterek, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Fiyat istikrarının kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.