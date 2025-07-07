Birkaç gün önce havaalanında el ele görüntülenerek aşklarını ilan eden ikili, magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu şaşkınlığın en büyük nedeni ise Ece Erken’in yıllar önce Sinan Akçıl’ı konuk ettiği bir programda ona “Eniştem” diyerek sarılmasıydı. Bu görüntülerin yeniden gündem olması üzerine Ece Erken uzun bir açıklama yaparak, “Bırakın da mutlu olayım” demişti.

Tüm tepkilere rağmen mutluluğunu savunan ve sosyal medyada fotoğraf paylaşan Ece Erken’in kısa bir süre sonra Sinan Akçıl’ı takipten çıkması yeni bir şaşkınlık yaratmış ve ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Merakla beklenen açıklama ise Sinan Akçıl’dan geldi.

'ÜÇ GÜN SÜRDÜ DİYEREK AYAKTA UYUYANLAR...'

Ayrılığı doğrulayan Sinan Akçıl, Ece Erken’e övgüler yağdırırken, eleştirileri yöneltenlere de sert sözlerle yanıt verdi. “İlişkileri üç gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece üç gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1, İki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir.” diyen Akçıl, birlikteliklerinin iki aydır sürdüğünü ve bazı fikir ayrılıkları nedeniyle sona ermiş olabileceğini belirtti.

Sinan Akçıl, Ece Erken’i eleştirenlere yönelik, “Ona 'enişteci' diyerek 'yalan' söyleyen geri zekalılar, 'iftira' atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın” ifadelerini kullandı.

Akçıl açıklamasının devamında, Ece Erken’i her zaman güzel hatırlayacağını belirterek, “En başta bu müthiş 'anne'yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim” dedi.

Sinan Akçıl, açıklamasını, “Rusların güzel bir sözü vardır, ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun; 'Dedikodu cesaret istemez'” diyerek tamamladı. Ünlü şarkıcı bu açıklamasını kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

ECE ERKEN'DEN DE BİR PAYLAŞIM GELDİ

Sinan Akçıl'ın ayrılık açıklamasından sonra Ece Erken de bir paylaşım yaptı. Ünlü sunucu paylaşımında, "Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum,huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum,bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum.Kaostan,kötülükten,ajitasyondan çok sıkıldım..yaşasın kendi halindelik,yaşasın sakinlik…" dedi