Geçtiğimiz günlerde Ece Erken'le sürpriz aşka yelken açan Sinan Akçıl, magazin gündemine bomba gibi düştü. Fakat ikilinin aşkları kısa sürmüş, sosyal medya hesaplarından ayrıldıklarını duyurmuştu. Tüm bunlar sıcaklığını korurken Akçıl bu kez eski sevgilisi Hadise'ye göndermeli bir paylaşım yaptı. Akçıl, eski sevgilisinin iddialı konser görüntüleri sonrası 'Transparan gömleğin yok' diyerek yine dikkatleri üzerine çekti.

HADİSE'YE GÖNDERMELİ MESAJ

Harbiye Açıkhava'da sahne kıyafetleri ve danslarıyla medyada gündem olan Hadise, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Ünlü sanatçının, sahne performansına eski sevgilisi Sinan Akçıl da kayıtsız kalmadı.

Akçıl, Van konseri öncesi şu paylaşımı yaptı:

"Sahnede erotik dansım yok, transparan erkek popçu gömleğim de yok. Ama bir bakın bakalım Çarşamba günü Van'da neler olacak ya da Cumartesi Ordu/Ünye'de... İlk kez gittiğim şehirlerde bunlar olmadan da seyirci rekorlarını kırmaya devam ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Beni idare edin."

Akçıl'ın bu sözleri Hadise'ye gönderme olarak algılandı.

İŞTE SİNAN AKÇIL'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI