Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bifest, konserler ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Festival kapsamında sahne alan isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu.

Akçıl'ın sahnesinde Hulusi Akar'ın da yer almasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Ancak ikilinin sahnede bulunduğu sırada yaşanan küçük kaza, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

DANS EDERKEN ELİ YÜZÜNE ÇARPTI

Sinan Akçıl, şarkısının coşkusuna kapılarak dans ettiği sırada yanlışlıkla elini Hulusi Akar'ın yüzüne çarptı.

Ne olduğunu fark eden Akçıl, hemen Akar'ın yanına giderek özür diledi. Yaşanan an çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAMERAYA YANSIYAN TALİHSİZ AN

Sahnede kısa süreli şaşkınlığa neden olan olayın ardından program devam etti. Akçıl'ın yaşanan kazanın hemen ardından özür dilemesi de görüntülere yansıdı.

Festivaldeki sahne performansı sırasında yaşanan bu an, etkinlikten kaydedilen görüntüler arasında sosyal medyada paylaşılan kesitlerden biri oldu.