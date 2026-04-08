TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, Sinan Akçıl’ın hazırladığı marşın detaylarını paylaştı. Marşta “Türkler geliyor, kimin torunuyuz biz” gibi sözler yer alıyor ve başlangıcında İngilizce bir pilot sesi bulunuyor. DARBUKA ÖNERİSİ Marşın klibi Mayıs ayında resmi olarak yayınlanacak. Klibin detaylarında futbolcular horon oynuyor, Türk bayrakları dalgalanıyor. Ece Erken, marşa darbuka eklemesi yönünde öneride bulunduğunu söyledi. Akçıl, marşı dört saat boyunca telefonu kapatılarak hazırlandığını belirtti. KLİBİ BİLE HAZIRMIŞ Sinan Akçıl’ın marş üzerindeki yoğun çalışması, prodüksiyonun tamamlanması ve klibin hazırlanması sosyal medyada da gündem oldu.

