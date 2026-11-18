Oyuncu Sinan Albayrak, ailesiyle birlikte manevi bir yolculuğa çıktı. Eşi Seda Albayrak ve 4 yaşındaki oğlu Taymin ile Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden oyuncu, ziyaretinden özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“SEN DAVET ETTİN, BİZ GELDİK”

Kutsal topraklardan yaptığı paylaşımda duygularını dile getiren Albayrak, “Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, paylaşımının devamında ise “Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah'ım” sözlerine yer verdi.

YOLCULUĞUN ARDINDA OĞLUNUN RÜYASI VAR

Albayrak ailesinin Umre ziyaretinin arkasında 4 yaşındaki Taymin'in gördüğü rüyanın olduğu ortaya çıktı. Küçük oğlunun Kâbe rüyasını gerçekleştiren oyuncu, eşi ve oğluyla birlikte kutsal topraklarda vakit geçiriyor.