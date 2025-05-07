Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastine ilişkin aralarında eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında, ''kasten öldürme'' ve ''kasten öldürmeye azmettirme'' suçlarından yürüttüğü soruşturmada Ocak ayında takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine Sinan Ateş’in ailesinin avukatı Şeyda Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararına itiraz etmişti.

AYM'YE BAŞVURU YAPILACAK

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer yok kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek yapılan itirazı reddetti. Avukat Şeyda Şahin söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

"SOMUT DELİL YOK" DENİLMİŞTİ

Şüpheliler Ali Kadir Sarıkaya, Cengiz Tekin, Damla Yüce, Dilek Bilgin, Emin Uzunlar, Erol İnce, Gülşen Kurt, Havva Köktürk, Murat Kurt, Mustafa Kemal Aygün, Ahmet Yiğit Yıldırım, Naim Güneş, Olcay Kılavuz, Tayfun Balaban, Ömer Şanlı ve Veli Küçük Erturan hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Kararda, şüpheliler hakkında adam öldürmeye iştirak suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de haklarında kamu davası açılan diğer şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine ilişkin somut delil bulunamadığı belirtilmişti. Olcay Kılavuz'un ayrıca suçluyu kayırma suçunu işlediğine ilişkin kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarılmıştı.