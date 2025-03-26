Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Ülkü Ocakları yöneticilerinin de arasında bulunduğu davanın ilk duruşması sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan anne Saniye Ateş, "Biz o camianın içine doğduk, çocuklarımızı da oraya doğurduk. Haram olsun hakkım. Çocuklarımın, o yetimlerimin hakkı haram olsun İzzet Ulvi’sine, Semih Yalçın’ına, Ahmet Yiğit’ine, Olcay’ına" dedi.

"ONLAR SERBESTÇE DOLAŞIRKEN BENİM CİĞERLERİM PARÇALANIYOR"

Duruşmanın ardından Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve ailenin avukatı Şeyda Şahin açıklama yaptı.

Anne Saniye Ateş şunları söyledi:

-Onlar serbestçe dolaşırken benim ciğerlerim parçalanıyor. Bugün o kadar yalan söylediler ki ‘tanımıyorlarmış’ oğlumu. Ülkücü camiada kimse kimseyi tanımıyor diye bir şey yok. Benim oğlum istifa ettiği günden başladılar benim oğlumu tehdit etmeye. Torunum ile tehdit ettiler, gelinim ile tehdit ettiler. Benim oğlum da boyun eğmedi onlara, ‘Ben bir şey yapmadım ki, niye boyun eğeyim?’ dedi. Sadece makam kavgasına, koltuk kavgasına düştüler, benim oğlumun peşine. Adım adım, ilmek ilmek işlediler. Ben oğlumu aradım, ‘Hayırdır oğlum, ocak başkanı atanmışsın’ dedim, ‘Anne benim haberim yok’ dedi. Dedim ki ‘Kabul etmeseydin’ o da ‘Anne benim öyle bir lüksüm yok’ dedi. Çünkü 9 yaşından beri ocağa gidiyor benim çocuğum.

"OĞLUMU ÖLÜME ADIM ADIM HAZIRLADILAR"

-Biz o camianın içine doğduk, çocuklarımızı da oraya doğurduk, haram olsun hakkım. Çocuklarımın, o yetimlerimin hakkı haram olsun, İzzet Ulvi’sine, Semih Yalçın’ına, Ahmet Yiğit’ine, Olcay’ına. Sokaktaki deliye sorsan Ülkü Ocakları başkanını tanır, 3 yaşındaki çocuğa sorsan tanır. Benim oğlum Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. Benim oğlumu haberi yokken ölüme adım adım hazırladılar. Bir Sinan’dan mı korktunuz? Kimsenin koltuğunda, makamında gözü yoktu. Söyleyemiyorum ben onların yaptıklarını ama gün gelecek söyleyeceğim. Gün gelecek herkesin yaptığını, en namuslu olanın namussuzluğunu çıkartacağım meydana, hepsini söyleyeceğim. Dediğim gibi benim 9 yaşında oğlum oraya gitmeye başladı, ben 71 yaşındayım benim babam bu teşkilatın içindeydi, ben bu teşkilatın içinde büyüdüm, çocuklarımı teşkilatın içinde büyüttüm. Adalet, adalet. Benim gibi olanlara, oğlum gibi olanlara adalet. Muhsin Yazıcıoğlu gibi hiç yoktan yere katlettiklerine ve onun nazarında bütün adalet isteyen herkes için adalet bekliyorum.

"CEZALARINI ÇEKENE KADAR SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Abla Selma Ateş ise "Bugün hem avukatların hem de sanıkların yüzüne baktığımızda bu kötülüğün nasıl bir organize kötülük olduğunu bir kez daha yaşadık. Tek isteğimiz adalet. ‘Sinan Ateş için adalet’ demeye devam edeceğiz. Yılmayacağız, çünkü savaşımızın bitmeyeceğini biliyoruz. Suçlular cezalarını çekene kadar, isimleri dosyada geçen ve geçmeyen şahıslar bu davada yargılanıp ceza alana kadar bizlerin savaşı devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ateş ailesinin avukatlarından Şeyda Şahin ise şunları söyledi:

"Bugün Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir kısım siyasi isimlerin yer aldığı dosyanın yargılanması için burdaydık. Söz konusu dosya bilindiği gibi ana bir dosyamız vardı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu dosya görüldü. Bu dosyaya ilişkin karar verildi ve karar istinaf edildi. Bu kararla ilgili olarak Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem ile ilgili Apple’a müzekkere yazıldığı ve cevabı beklendiği için tefrik edilen bir dosya vardı. Bizim bugün aslında ana talebimiz, bu dosyaların yamalı bohçaya dönmüş halinin toparlanıp tek bir dosya halinde işlem yapılması ve bu işlemlerin değerlendirilmesi şeklindeydi. Bu taleplerimizi mahkemeye iletmiş olduğumuz için bugün kendimizi bir bakıma da şanslı hissediyoruz. Mahkeme bu talebimizi de zamana yaygın olarak dosyaları incelemek üzere kararında yer vermiş oldu. Bununla birlikte bir kısım sanıklar hakkında da adli kontrol kararları iki gün şeklinde uygulanmaktaydı. Ama bugün haftada tek güne indirildi bu.

Sanık dinletme taleplerimiz vardı, bunları da süreç içerisinde mahkeme değerlendireceğini ifade etti. Bizler sorularımızı sormaya çalıştık. Bugün diğer dosyadakilere göre biraz daha kendimizi ifade etme şansına kavuştuk. Ateş ailesi ve avukatları olarak adalet bekleyişi içerisindeyiz. Bu adaletin de parçalara bölünmüş değil de Sinan Ateş’in ölümünden dolayı tek bir dosya olarak adil bir şekilde yerine getirilmesi için hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkede adalete susandığı bugünlerde adalet savaşçılarından da bu konunun aydınlatılması, gelecekte Sinan Ateş ve benzeri suikastlerin işlenmemesi adına kendilerinden destek bekliyoruz.

"SANIKLARIN BEYANLARININ GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Duruşmada sanıkların "tanımıyorum" beyanlarını değerlendiren Şahin, "Sanıklardan bir tanesi komiserdi, Talha Atalay. Kendisi, Ülkü Ocakları ile bağlantılı bir WhatsApp grubu içerisinde yer alacak kadar cüretkardı. Bununla birlikte Burak Kılıç genel başkan yardımcısı. Gene dosyanın içerisinde siyasi isimler vardı, Gürsel Horat eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Bu ve benzeri isimlerin siyasi ayağı oluşturduğu ortada. Kendileri sadece siyaseten birbirlerini tanıdıklarını söylediler ancak bunun altında tabiki de Ülkü Ocakları’nın olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü bu kişilerin ünvanları da sosyal medya hesaplarında, resmi yerlerde yer verilmiştir. Dolayısıyla bu kişilerin samimiyetsiz beyanları, sürekli olarak tesadüfe dayanan beyanlarının gerçekçi olmadığını düşünüyoruz."