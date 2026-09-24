Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hakkında verilen yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak’ın, yurt dışında yaşadığı için daha önce ifade vermeye gelmediği belirtilirken, avukatı müvekkilinin ifade vermek amacıyla Türkiye’ye geldiğini açıkladı.
Mithat Sinan Bolak neden gözaltına alındı?
Hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak, Türkiye’ye girişinin ardından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bolak’ın, devam eden hukuki süreç kapsamında ifade vermek üzere Türkiye’ye geldiği bildirildi.
İddianamede, Bolak’ın Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin suçlamalar yer alıyor. Bolak, “İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması” iddiaları kapsamında suçlanıyor.
Mithat Sinan Bolak kimdir?
Mithat Sinan Bolak, eski Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner ile iş insanı Doğan Bolak’ın oğludur.
Bolak’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.’de Plan ve Organizasyon Müdürü olarak görev yaptığı biliniyor.
Bolak, New York Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi aldı.