Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Çebi’den güzel haber geldi. İki yıl önce evlenen çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

AİLELERİNDE BEBEK HEYECANI

Çiftin bebek beklediği öğrenilirken aileleri de bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Sinan Çetin ilk kez torun sahibi olmaya hazırlanırken Ahmet Nur Çebi ise yeniden dede olacak.

BEBEK İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Rüzgar Çetin ve Mina Çebi’nin bebekleri için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan genç çift, heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.