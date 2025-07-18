Spor dünyasının tanınan ismi, eski milli futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in servetiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır ekranlarda yorumculuk yapan ve gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çeken Engin’in, milyon dolarlık mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi. Kızı Elif Engin’in dillere destan düğünü sonrası gündeme gelen bu iddialar, Engin’in özel hayatına dair merakı da yeniden alevlendirdi.

DÜĞÜN SONRASI MERAK ARTTI

Geçtiğimiz haftalarda kızı Elif Engin’in dillere destan düğünüyle adından söz ettiren Sinan Engin, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismi bu özel gecede ağırlamıştı. Düğün için kesenin ağzını açan Engin’in mal varlığı da bu gelişmelerin ardından merak konusu haline geldi.

OĞLUNA MEZUNİYETİNDE BİNA HEDİYE ETTİ

Ünlü yorumcu, oğlu Oğulcan Engin’e mezuniyet hediyesi olarak 12 milyon dolar (yaklaşık 396 milyon TL) değerinde bir bina hediye etmiş, bu jesti uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

“Beyaz Futbol” ve “Derin Futbol” programlarında yaptığı yorumlarla bilinen Sinan Engin’in, bu iki programdan yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar (yaklaşık 52,3 milyon TL) gelir elde ettiği öne sürülüyordu.

TOPLAMDA 800 MİLYONU AŞTI

İddialara göre, Sinan Engin’in toplam mal varlığı 20 milyon dolar yani 804 milyon 400 bin TL seviyesinde. Her ne kadar bu rakamlar henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, kamuoyundaki etkisi şimdiden büyük oldu.