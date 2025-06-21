Milli takımın eski oyuncusu ve ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'in 27 yaşındaki kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding'in veliahtı Ahmet Emin Ahlatcı ile dünya evine girdi.



Çorum'da düzenlenen düğüne ailelerin yanı sıra, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim akın ederken, gecede Sibel Can ve Edis gibi starlar sahne aldı.

Geceye katılanlar arasında Sinan Engin'in Seda Sayan ile olan evliliğinden olma Oğulcan Çağlayan da katılırken, Çağlayan'ın kardeşinin düğününe oyuncu sevgilisi İlayda Alişan ile gelmesi sıradaki düğün için gözlerin ikiliye çevrilmesine neden oldu.



SİNAN ENGİN VE ÜNLÜ PATRON DÜNÜR OLDU



Yapılan evlilikle birlikte, Türkiye'nin kuyumculuk, döviz ve altın arama alanlarında ünlü şirketi olan Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı ve Sinan Engin de dünür olmuş oldu. Ahlatcı'nın oğlu olan ve Elif Engin ile evlenen damat Ahmet Emin Ahlatcı'nın ise ilerleyen yıllarda holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olması bekleniyor.







