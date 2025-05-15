28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve devamında adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Sinan Oğan, Türkiye'de yaşananlara karşın sessiz kalmayı sürdürüyor.



PKK VE İMRALI SÜRECİNİN ARDINDAN SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ



Adaylıktan çekildiğini duyurduğu konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi 'PKK ile pazarlık yapmakla' suçlayan Oğan, "Devlet Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik" ifadelerini kullanmıştı.



Ekim ayında MHP'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti ve İmralı ile yürütülen temaslara sessiz kalan Oğan, PKK'nın feshi kararı sonrasında yaşananlar için de hiçbir açıklama yapmadı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ, YORUMLARI KAPATTI



Oğan, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşananlara ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmazken, Libya ve Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda kullanıcı yaşananlara sessiz kalması nedeniyle Oğan'a tepki gösterirken, tepkilerin ardından Oğan, sosyal medya paylaşımlarını yoruma kapattı.











