28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve devamında adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Sinan Oğan, seçim sonrası sessizliğe büründü.
AZERBAYCAN'DA GÖRÜLDÜ
Uzun süredir ortalıkta görülmeyen Oğan, son olarak Azerbaycan'da görüldü. Bakü’de bulunan ve oldukça popüler olan Şirvanşah Restoran’ına giden Oğan, burada antika eşyalarla fotoğraf çektirdi.
RESTORAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Oğan'ın fotoğrafları restoranın hesabından "Tanınmış siyasetçi, siyaset bilimi doktoru ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Sayın Sinan Oğan, 'Şirvanşah' Müze-Restoranı’nda" notuyla paylaşıldı.