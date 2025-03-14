Vefatının ardından Yurtsever’in geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Özellikle eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı samimi ve duygusal paylaşımı, sevenlerini derinden etkileyerek yüreklerde iz bıraktı.

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 18. evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşi Ferihan Kaya ile birlikte olan fotoğraflarından bir klip hazırlamış ve sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapmıştı.

“Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım” sözleriyle eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Yurtsever’in bu paylaşımı, vefatının ardından yeniden gündem oldu.

FERİHAN KAYA KİMDİR?

Şinasi Yurtsever’in eşi Ferihan Kaya’nın yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, çiftin 18 yıldır evli olduğu biliniyor. Mevcut bilgilere göre, bu evlilikten çocuk sahibi olmadıkları belirtiliyor.

BAŞARISIYLA KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

16 Temmuz 1973'te Erzincan'da doğan Şinasi Yurtsever, tiyatro eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Ekran yolculuğuna "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizileriyle başlayan Yurtsever, kısa sürede dikkat çekti.

Başarılı oyuncu, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı. Sinema kariyerine ise 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, 2011 yılında "Çalgı Çengi"de nakliyatçı, 2013 yılında ise "Düğün Dernek"te "Yılmaz" karakteriyle sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

2016 yılında Ferihan Kara ile hayatını birleştiren Yurtsever, hem ekranda hem beyaz perdede unutulmaz bir iz bırakmayı başardı.