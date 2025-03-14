Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yurtsever, "Üçlü Pürüz", "İyi Bir Aile Değiliz", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi popüler yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve sevildi.

Oyuncunun cenaze programı, eşi tarafından sosyal medyada duyuruldu. Aile, bu zor günde tüm yakınları ve sevenleriyle acılarını paylaştıklarını belirterek, başsağlığı dileklerine teşekkür etti.

CENAZE TÖRENİNİN YERİ BELLİ OLDU

Cenaze töreni, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreniyle başlayacak. Ardından, öğle namazına müteakip saat 13.20'de Barbaros Hayrettin Paşa Camii (Levent)'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve Yurtsever'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.