Şehir dışından da çok sayıda kişinin geldiği Justin Timberlake konseri, tam anlamıyla bir ünlü geçidine dönüştü. Hadise, Gülben Ergen gibi çok sayıda tanınmış isim, yıldız sanatçıyı dinlemeye geldi. Bu isimler arasında Müge Anlı'nın eşi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da vardı. Kameralar karşısında ilk kez konuşan Yüzbaşıoğlu’nun esprili açıklamaları sosyal medyada da ilgi gördü. Ayrıca konsere tek başına gelmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜLER KONSERE AKIN ETTİ

Renkli görüntülerin yaşandığı konsere binlerce kişi konser alanına girmekte zorlanırken, ünlü isimler gecede yerini aldı. Justin Timberlake'in sahne performansı kadar, konserin kulis ve seyirci bölümü de oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

YÜZBAŞIOĞLI'NUN 'JUSTİN' ESPİRİ GÜNDEM OLDU

Her etkinliğe genellikle eşi Müge Anlı ile birlikte katılan Şinasi Yüzbaşıoğlu, bu kez konsere yalnız geldi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Yüzbaşıoğlu, Justin Timberlake hakkında yöneltilen sorulara esprili bir yanıt vererek, "Ben mi, Justin mi?" dedi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.