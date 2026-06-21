Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Bursa'da sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, kapıların açılmasıyla birlikte salonlardaki yerlerini aldı. Ancak Nilüfer ilçesindeki bir okulda sınav belgesini unutan bir adayın dakikalarla yarışı olumsuz sonuçlandı.

SINAV BELGESİNİ ARAÇTA UNUTTU

Nilüfer ilçesinde bulunan Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini otomobilde unuttuğunu fark etti. Belgeyi almak için hızlıca araca gidip dönen aday, saat 10.03'te okul kapısına ulaştı. Sınav kuralları gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınav sorumluları ve görevli polisler tarafından içeri alınmayan öğrenci, salonlara giriş hakkını kaybetti.

KENDİSİ İÇİN UĞRAŞAN VELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrencinin içeri alınabilmesi için okul kapısındaki diğer veliler uzun süre görevlileri ikna etmeye çalışarak büyük üzüntü yaşadı. Sınava geç kalan aday ise duruma olgunlukla yaklaşarak görevlilere, "Böyle şeyler oluyor. Benim hatam, seneye görüşürüz o zaman" ifadelerini kullandı. Kendisinin sınava girebilmesi için mücadele eden çevredekileri teselli eden genç, velilere sarılarak teşekkür ettikten sonra okul bahçesinden ayrıldı.