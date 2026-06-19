Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2026), yarın başlıyor. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 628, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 950 ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 203 bin 639 aday başvurdu. Adaylar, sınavın başlamasına 24 saat kala büyük heyecan yaşarken 26 Haziran 2026’da son bulacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı notları da sisteme girdi. Sınava girecek öğrencilerin karne ve diploma notlarının, bu yıl yine şişirildiği ortaya çıktı.

OBP SINIRLANMALI

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal not adaletsizliğini şöyle değerlendirdi: “Okullar arasında eğitim, puanlama ve not eşitsizliği var. Diploma notlarında adaletsizlik, doğal olarak adaletsizlik duygusunu pekiştirir. Yıllardır, Ortaöğretim Başarı Puanı’ndan (OBP) genel bir memnuniyetsizlik var. Yasal bir zorunluluk olduğu için şu ana kadar değişmedi. Yasa değiştirilip, sınava etkisini sınırlamak, yerleştirmede oranını düşürmek ya da okullar arasındaki eğitim eşitsizliğini ortadan kaldıracak köklü değişimler yapmak gerekiyor.”

15-20 NET ÖNDE

“Diploma notu 100 olan bir öğrenci OBP’den 60 puan alıyor. Bu 60 puan sınav sonucuna eklenerek yerleştirmede kullanılıyor. Bir adayın AYT’de 60 puan alabilmesi için test ve puan türlerine göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 15-20 net yapması gerekir. OBP notu 50 olan bir aday ise 30 puan alır. İşte burada oluşan aradaki 30 puanlık fark, 8-10 netle ancak kapatabilir. YKS’de adaylar 1 net ile ortalama 12 ile 15 bin kişiyi geçiyor. Bu bir sıralama sınavı olduğu için de OBP, sınav sonuçlarını çok ciddi etkiliyor. Örneğin sınav sonuçları açıklandığında bir adayın normal sıralaması 200 bin ve diploma notu 60 olsun. Bu adaya OBP notu eklenince 200 binlerdeki aday bir anda 230-240 binlere geriliyor. Bu da kazanma şansını ciddi oranda düşürüyor. Diploma notu 100 olan aday da öne geçiyor.” dedi.

SIFIR VE EKSİ NETLE YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI ARTTI

YKS yerleştirmesinde 1 puan dahi çok önemliyken son 4 yılda sıfır net ya da eksi neti olan 641 aday, OBP puanın etkisiyle üniversiteli oldu.

Üniversitelerdeki 20 bin 677 programın 207’sine eksi net ve 42’sine sıfır netle öğrenci alındı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi -8.75 netle öğrenci aldığı gibi üste yüzde 50 de burs vererek Türkiye rekoru kırdı.

Sıfır veya eksi netle üniversiteli olanların sayısı her yıl arttı. Yıllara göre dağılım şöyle:

Emek hırsızlığı yapılıyor!

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu: “OBP notunun, YKS sınavı yerleştirme sonuçlarına eklenmesi doğru değil. Okulların nesnel puanlama yaptığına inanmıyorum. Okullar maalesef OBP notlarını subjektif yani tarafsız değerlendirmiyor. Üniversite yerleştirmelerinde de denge bozuldu. Sınava giren iki adayı karşılaştıralım. Notları şişirilmiş ve notları olduğu gibi OBP’ye yansıtılan iki adayı karşılaştırdığımızda notları şişirilen aday lehine, haksız bir kazanç ile emek hırsızlığı yapılıyor. Önerdiğim yöntem uygulandığında, YKS’de düşük not alan bir öğrenci OBP notu eklenince, YKS yerleştirmesinde sınavdan yüksek not alan adayların önüne geçemez. Biz, üniversitede eğitim verirken OBP notu şişirilmiş olarak kazanıp gelen öğrencileri anında fark ediyoruz. Çünkü bu çocuklar, isteseler de derslere odaklanamıyor. Çok ciddi dikkat dağınıklıkları var. Hormonlu notlarla üniversitelere yerleştirilip gelen öğrencilerimiz, eğitim alırken çok ciddi şekilde zorlanıyor ve başarılı olamıyor.”

ADİL PUAN HESABI NASIL YAPILMALIDIR?

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, “Öğrencinin başarısı göz ardı edilmeden, OBP’nin sınav puanına etkisi hesaplanabilir. YKS başarı puanı arttıkça, OBP başarı puanı da aynı oranda arttırılmalıdır. Örneğin bir öğrenci tüm soruları doğru cevaplarsa OBP puanının tamamı eklenir. YKS’de toplam 100 net yapan bir öğrenciye, net sayısı oranında OBP puanı eklenmelidir. Soruların yarısını yapanlara yüzde 50, dörtte birini yapanlara yüzde 25 oranlarında OBP puanı eklenmesi daha adil olur. Bu sistemle, şişirilmiş notların yerleştirme puanına etkisi ciddi anlamda azaltılır.”

EN SIK YAPILAN HATALAR!

-Matematikte sorulanı değil ara değeri işaretlemek.

-Fizikte, birim dönüşümünü yapmayıp, karıştırmak.

-Türkçe, yazım kurallarında istisnai durumları unutmak

-Türkçe soruda ana düşünce ve metin başlığı karıştırılması.

-Cevapları optik okuyucuda kaydırıp, panikle işaretlemek.

-Şıkların tamamını okumadan ‘buldum’ diye geçmek.

SINAV ANI TAKTİKLERİ!

-Her ders için soru çözme süreni bugünden planla.

-Beynin yorulmadan Türkçe testinden sınava başla.

-Matematik testini sona bırakma ve ikinci sıraya al.

-Derslerden biri zorlasa bile, sakın moralini bozma.

-Sorularda, doğru/yanlış ifadesini ters okuma.

-Zor soruya takılıp, kolay soruları kaçırma.

Hayatının sınavına 1 dakika bile gecikme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili bir açıklama yaptı. Sınava başvuran 2.4 milyon adaydan 921 bin 248’i ilk kez üniversite sınavına girecek. 665 bin 113 aday ikinci, 447 bin 67 aday üçüncü, 198 bin 904 aday dördüncü ve 193 bin 296 aday ise beşinci kez sınava girecek

YKS, iki gün sürecek. Sınavın ilk aşaması TYT, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri’nden 120 soru sorulup, 165 dakika süre verilecek. Sınav yapılacak okulların kapısı saat 10.00’da kapanıp 10.01’de gelenler alınmayacak.

Sınavın ikinci aşaması AYT, 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu. Yabancı Dil Testi (YDS), aynı gün öğleden sonra 15.45’te başlayacak. Sınava İngilizce (195 bin 95), Arapça (4 bin 178), Almanca (2 bin 550), Rusça (941), Fransızca (919) olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.