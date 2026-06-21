Batman genelinde 135 sınav merkezinde gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) kent genelinde toplam 46 bin aday katılım sağladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren üniversite hayalleri için sınav merkezlerine gelen adaylar salonlardaki yerlerini alırken, sınav öncesinde yanlış okula giden iki kız kardeş büyük bir panik yaşadı. Okul önünde görevli emniyet güçleri, durumun bildirilmesi üzerine zaman kaybetmeden harekete geçti.

POLİS ARACIYLA DOĞRU OKULA ULAŞTIRILDILAR

Geldikleri sınav merkezinin hatalı olduğunu öğrenen ve sınava geç kalma riskiyle karşı karşıya kalan kız kardeşleri polis ekipleri hemen resmi araca aldı. Sirenler eşliğinde kardeşlerin asıl sınava girmeleri gereken okula doğru yola çıkan ekipler, adayları zamanında sınav merkezine ulaştırmayı başardı. Polis ekipleri, iki adayın sınav haklarını kaybetmemesi için onlar okul bahçesinden içeri girene kadar kendilerine eşlik etti. Sınav salonuna son dakikalarda yetişen kız kardeşler, kendilerine yardım eden emniyet mensuplarına teşekkür etti.

HAFTA SONU TOPLAM 28 ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLDİ

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu düzenlenen YKS oturumları boyunca benzer durumdaki pek çok adaya yardımcı olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, sınav belgelerini unutan, kimlik sorunu yaşayan ya da sınav merkezlerini karıştıran toplam 28 öğrenci, polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ve araç desteği sayesinde sınava girecekleri okullara güvenli bir şekilde ulaştırıldı.