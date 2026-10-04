Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına geç kalan bir aday ortalığı birbirine kattı.

Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda sınav kuralları gereği adayların saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı duyurulan oturum için kapılar tam zamanında kapatıldı.

Kapıların kapanmasından yaklaşık 1 dakika sonra eşiyle okula gelen bir kadın aday, koşarak yetişmeye çalıştı ancak içeri alınmadı.

Birkaç kez kapıya yönelen kadın aday, olumsuz yanıt alınca sinir krizi geçirdi. Elindeki sınav evrakı ile su şişesini fırlatan kadın aday, önce kendisini sınava almayan görevlilere, ardından geç kaldığı gerekçesiyle eşine tepki gösterdi.

POLİS EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Okul binası girişinde görevli polis memurları, sakinleştirmekte güçlük çektikleri kadını kapı önünden uzaklaştırmaya çalıştı.

Okul bahçesinde "Bu benim son şansımdı" diyen kadın aday, sınav merkezine gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.