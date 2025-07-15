CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yeni şaibe iddialarını ortaya koyarak şöyle konuştu:

“AKP’nin eski ortağı FETÖ ile birlikte sınav sorularının çalındığını gördük. Şimdi yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Bu yıl sınava 963 bin 142 öğrenci girdi. 719 çocuk tam puanla birinci oldu. 5 bine yakın öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı bitirdiği konuşuluyor. Bakan Yusuf Tekin, karartma yaptığı için sonuçları bilemiyoruz.”

Özçağdaş iddiaları ise şu şekilde tek tek sıraladı:

-Bursa’da WhatsApp gruplarında sınav soruları paylaşıldı. Bakan, ‘Sınav bittikten sonra oldu’ dedi.

- İstanbul’da kitapçığın sabah saatlerinde velilerin olduğu gruplarda paylaşıldığı, ortaya çıktı.

- Diyarbakır’da bir öğretmenin soruları paylaşmak için hamle yaptı.

- Adana, Ankara ve Malatya’da da aynı durum var. Bu organize bir yapı tarafından dolaşıma sokuldu.

- Bu kadar şüphe çekecek olay bir anda olmaz. 1 milyon öğrencinin hayallerini çalamazsınız.

- Derhal bu sınavın sonuçlarını, çocukların TC kimlik numaraları, ad ve soyadları kapalı olacak şekilde, hangi il, ilçe, okuldan geldiklerini açıklayacaksın. n Ölü taklidi yapmayı bırak, sınavın sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıkla.”