Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuz bölümünde çıkan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmış ve 9 Haziran 2025'te vefat ederek Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Zeyrek'in vefatının ardından 3 çocuğunun ve eşinin cenazedeki görüntüleri yürekleri burkarken, merhum belediye başkanının en büyük kızı Nehir Zeyrek, babasının vefatından kısa bir süre sonra YKS sınavına girdi. Sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in refakatinde giden Zeyrek, daha sonra yaptığı açıklamalarda babası gibi mimar olmak istediğini belirtmişti.

SINAV SONUCUNU ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.