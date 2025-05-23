Kırşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dulkadiroğlu, görevinden alınmasının ardından çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

(Soldaki: Kırşehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dulkadiroğlu)

SRC SINAV SORULARINI SATMIŞ

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu’nun SRC sınav sorularını bir sürücü kursuna para karşılığında sattığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFI VE İSMİ RESMİ SİTEDEN KALDIRILDI

Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Şubesi’nden sorumlu olan Dulkadiroğlu’nun, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla görevden alındığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden isminin kaldırıldığı biliniyordu. Ancak olayın perde arkasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma olduğu ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ KURSU YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Dulkadiroğlu’nun yanı sıra ilgili sürücü kursu yöneticilerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyka ilgili soruşturma sürüyor.

SRC BELGESİ NEDİR ?

Türkiye’de ticari araç kullanan sürücülerin SRC Belgesi alması yasal bir zorunluluk. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayanan bu belge, yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterliliğini kanıtlıyor. Güvenli ve profesyonel taşımacılığı hedefleyen SRC belgesi, sürücülerin sınavla aldığı bir yeterlilik.

SRC sınavı, teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşuyor. Teorik sınavda trafik kuralları, güvenli sürüş ve ilk yardım gibi konular test edilirken, uygulamalı sınavda görsel senaryolar üzerinden beceriler ölçülüyor. Başarılı olanlar SRC belgesiyle ticari araç kullanma yetkisi kazanıyor.