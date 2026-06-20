Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Nizip ilçesindeki sınav merkezine doğru hareket eden 19 yaşındaki Mehmet Fatih İnal idaresindeki otomobil, kırsal Soylu Mahallesi mevkisindeki kavşakta bir TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet Fatih İnal ile araçta bulunan akrabası Ahmet İnal ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zaman kaybetmeden polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından durumları kritik olan iki genç, ambulanslarla hızla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede acil tedavi altına alınan gençlerden sürücü Mehmet Fatih İnal, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Ahmet İnal'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.