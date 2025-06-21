Yaklaşık 2,5 milyon katılımcının başvurduğu 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün saat 10:15'de başladı.



Sınav belgelerinde belirtildiği üzere öğrencilerin okullara girişi saat 10.00 itibarıyla sona ererken, dakikalarla sınava yetişemeyen öğrenciler kapıda kalarak zor anlar yaşadı.



POLİS MEMURUNA RÜŞVET TEKLİF ETTİ



Türkiye'nin 81 ilinden kaydedilen görüntülerde sınava yetişemeyen öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı ve içlerinde üzüntüden bayılanların olduğu görülürken, sınav salonuna geç kalan bir öğrencinin içeri alınması için polise rüşvet teklif etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kapıların kapanmasından 1 dakika sonra sınav merkezine gelen gencin içeriye girmek için yoğun çaba vermesi ve polis memuruna "Para veririm abi" ifadelerini kullanması tartışmalara neden olurken, görüntülerdeki kişinin sosyal medya ünlüsü Mert Kaya olduğu ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜLER KURGU ÇIKTI



YouTube'da 2 milyonun üzerinde abone ve Instagram'da 729 bin takipçisi bulunan Kaya, 'Saniye' lakabı ile genç nesil arasında oldukça popüler bir isim.

Kaya'nın geçmişte İzmir'de üniversite eğitimini tamamladığı bilinirken, söz konusu görüntülerin içerik amacıyla çekildiği, gerçekte Kaya'nın sınava geç kalmadığı ortaya çıktı.