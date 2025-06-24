Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önünde yaşanan hareketli anlar, YKS’nin ilk oturumunun unutulmaz bir parçası oldu. Genç bir kıza, sınav saatine dakikalar kala güvenlik kontrolü için geldiğinde, takılarını çıkartması gerektiği hatırlatıldı. Küpe, kolye ve bileklik gibi takıların sınav kuralları gereği çıkarılması istense de, aday takılarını çıkarmaya çalışırken sınava giriş saatini kaçırdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu olay, sınav prosedürüne uygun hareket edilmesi gerektiği konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Ancak daha da önemlisi, kızın kıyafeti üzerinden yapılan yorumlardı. Giydiği şort, crop top ve büstiyer, sosyal medyada bazı kesimler tarafından eleştirildi. "Sınav gibi ciddi bir organizasyona bu şekilde gelinmez" diyenler, öğrencinin giyim tarzını sorgularken, bazı kullanıcılar da, böyle bir kıyafetin Antalya gibi sıcak bir şehirde normal olduğunu savundu.

KISA SÜREDE REKOR TAKİPÇİ

Sınava giremeyen kız hayatının şokunu ikinci kez yaşadı. Sosyal medyada yaşanan tartışmaların odağı olan genç kısa sürede rekor takipçi yakaladı. Instagram'da bir günde 52.168 takipçiye ulaştı.

"SİNİRDEN TİTRİYORUM"

Hakkında yapılan kötü yorumlara tepki gösteren kız, "Ben sınav derdindeyim milletin derdi başka, bu kadar mı açsınız gerçekten? Benim hakkımda yapılan yorumlara bakın... Sinirden titriyorum. Benim bir senem gitmiş, herkes giyimim hakkınsa konuşuyor. Size ne? Kimse ilgilendirmiyor" sözlerini paylaştı.