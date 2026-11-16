Çoğu genç iyi notların karşılığında küçük harçlıklarla yetinirken, 15 yaşındaki Mohammad Talha çok daha görkemli bir ödülün sahibi oldu.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yaşanan sıra dışı olayda varlıklı iş insanı Shamsuddin Midya, oğlunun uzun süredir kurduğu bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Midya, ara sınavlarda yüksek başarı göstermesi halinde oğluna bir spor BMW alacağına söz vermişti. 15 yaşındaki Talha derslerinde üzerine düşeni yapınca, babasına da verdiği sözü tutmak kaldı.

Aracı teslim almak için Mumbai’ye giden Midya, yerel bir bayiden BMW M4 Competition xDrive satın aldı. Lüks spor coupe, kapalı bir kargo konteyneriyle 1.800 kilometreden fazla yol katederek ailenin yaşadığı Paraj köyüne getirildi.

Ancak bu hikayenin ilginç bir detayı var: Henüz 15 yaşında olan Talha, yasal yaş sınırına takıldığı için yeni aracını kullanamıyor. Hindistan yasalarına göre binek araç ehliyeti alabilmek için 18 yaşını doldurması gerekiyor. Bu süre boyunca BMW’nin direksiyonunda babası oturacak.

Yerel basında geniş yer bulan bu olay, sosyal medyada da hararetli bir tartışma başlattı. Kimi kullanıcılar babanın bu cömertliğini takdirle karşılarken, kimileri ise yaklaşık 180 bin euro değerindeki lüks bir spor otomobilin okul başarısı için ne kadar doğru bir ödül olduğunu sorguluyor.