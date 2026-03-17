Son yıllarda artış gösteren polis intiharlarına bir yenisi eklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda 'emniyet amiri' olarak görev yürüten 35 yaşındaki Birson Ergene'nin Ankara'da boş bir arazide cansız bedeni bulundu.



Ergene'nin ailesine bir intihar mektubu bıraktığı öğrenilirken, bırakılan notta uğradığı haksızlıklara yer verdiği öne sürüldü.



YAZILI SINAVDA BİRİNCİ OLDU, MÜLAKATTA ELENDİ



Veryansın TV'den Erdem Atay'ın haberine göre, bir süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı ve borçları olduğu öğrenilen 1991 doğumlu Birson Ergene'nin yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerinde, Başkonsolosluklarında veya Daimi Temsilciliklerinde görevlendirilmek üzere misyon sınavına girdiği ve yazılı sınavda birinci olduğu ortaya çıktı.



Yazılı sınavdaki üstün başarısına rağmen mülakat aşamasında elenen Ergene, bu sonuçtan kısa bir süre sonra yaşamına son verdi. Ergene'nin cansız bedeni dün saat 14.00'de memleketi Burdur'da toprağa verilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.









