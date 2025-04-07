İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda tutuklanan üniversite öğrencilerinin ailelerinin bir araya gelerek kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan Ercan Özay, bu gün öğrencilerin sınavlarının başlayacağını belirterek bu nedenle endişe duyduklarını belirtti.

Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın konuğu olan Özay, şu bilgileri paylaştı:

MAĞDUR OLACAKLAR

“Pazartesi (bugün) sınavları başlıyor. Bu sınavlara girmemeleri eğitim hayatları açısından ciddi mağduriyet yaratacak. 18 Nisan’da dava yapılacağına dair bilgimiz var. Ancak derslerinden geri kalmamaları adına bu tarihten önce derhal serbest bırakılmalılar.

“Sınava çalışmak için kaynaklarına dair sorun yaşıyorlar. Ders notlarını iletmeye çalışıyoruz. Komisyonun notları inceleyip olumlu olumsuz karar bildirmesi gerekiyor ancak görevli arkadaşlar bayram izninde oldukları için kaynakları inceleyemediler.

Çocuklar sınavlara nasıl hazırlanacaklar? Ayrıca komisyondaki arkadaşlar akademik literatüre dair yeterli olabilecekler mi? Çoğu yabancı dilde yazılmış kaynaklar bunlar. Denetim yapacak kişiler notları yeterli incelemeyi yapıp olumlu olumsuz karar verebilecekler mi? Bu da bizi kuşkuya düşürüyor. Ayrıca okullara da çağrı yapmak istiyoruz sınav tarihlerini ertelesinler.

TUTUKLU LİSELİ DE VAR

Anne Baba Ağı, Metris’teki tutuklu öğrencilerin de bugün Silivri’ye götürüleceğini belirtti. Yapılan açıklamada tutukluların arasında bir liseli öğrencinin de olduğu aktarıldı.