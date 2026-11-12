Victoria Eyaleti Müfredat ve Değerlendirme Kurumu'nun (VCAA) internet sitesi, eyalet sınavları devam ederken siber saldırıya uğradı. Siteyi ele geçiren saldırgan, küfürlü bir mesaj yayımlayarak herhangi bir kanıt sunmadan öğrenci sınav kağıtlarına eriştiğini öne sürdü.

Çarşamba akşamı kurumun ana sayfasında, "DaggerElite" takma adını kullanan bir kişinin mesajı belirdi. Saldırgan bu mesajda, eyalet genelindeki yüzlerce öğrenciye sınav kağıdı sattığını iddia etti. Ayrıca kurumun güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan korsan, iç dosya sunucularından 2026 yılına ait sınav sorularını indirdiğini ileri sürdü.

VCAA sözcüsü bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Sınavların sızdırıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulayan sözcü, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu söylemler, sınav stresi yaşayan öğrencilerin durumundan maddi çıkar sağlamak için uydurulmuş asılsız iddialardır. Güvenlik gerekçesiyle sınavların bütünlüğünü koruma süreçlerimize dair detay paylaşmıyoruz."

E-posta sistemini ele geçirmiş

Saldırgan ayrıca, e-posta sistemini ele geçirdiğini öne sürdüğü "Go Ahead Lawyers" adlı hukuk firmasının adresi üzerinden öğrencilere sınav soruları gönderdiğini iddia etti. Hukuk firmasının sözcüsü ise saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını ve herhangi bir sınav belgesini dağıtmadıklarını açıkladı. Sistemlerinde yetkisiz bir erişime rastlamadıklarını belirten sözcü, üçüncü bir şahsın e-posta adreslerini taklit etmiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyerek durumu Victoria polisine bildirdiklerini aktardı.

Perşembe sabahı erişime kapatılan VCAA internet sitesinde "bakım çalışması yapıldığı" duyuruldu. ABC Radio Melbourne yayınına katılan VCAA CEO'su Andrew Smith, siteyi en kısa sürede tekrar erişime açmak için çalıştıklarını belirtti. Sınav kağıtlarının güvenli sistemlerden indirilme ihtimalinin son derece düşük olduğunu söyleyen Smith, soruşturma tamamlandığında temel nedeni bulup web sitesinin güvenliğini artıracaklarını ifade etti.

Victoria hükümeti sözcüsü de 12. sınıf sınavlarının dış müdahaleler olmadan da öğrenciler için yeterince stresli olduğuna dikkat çekti. Sınavların planlandığı gibi devam edeceğini belirten sözcü, web sitesinin tedbir amaçlı kapatıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yaşanan olay öğrencilerin sosyal medyada yoğun tepki göstermesine yol açtı. Bir kullanıcı kurumun yarattığı baskının insanları bu noktaya getirdiğini savunurken, başka bir kullanıcı ise "Fizik sınavını kim satın aldı?" diyerek durumu tiye aldı.

Bu siber saldırı, VCAA'nın son yıllarda yaşadığı krizlerin bir yenisi oldu. Kurum, 2024 yılında yaptığı bir yayın hatası nedeniyle 116 sınavdan 56'sının sorularını sınav tarihinden önce yanlışlıkla internet sitesinde paylaşmıştı. Örnek kapak sayfalarının boş görünen kısımlarına gizlenmiş metinler halinde sızan ve haftalarca erişime açık kalan bu sorular, fiilen kopya kağıdına dönüşmüştü. Bu skandalın ardından dönemin CEO'su Kylie White istifa etmiş, yönetim kurulu ise 2025 yılında görevden alınmıştı. Kurum daha önce de 2022 ve 2023 matematik sınavlarındaki çok sayıda soru hatası nedeniyle inceleme başlatmak zorunda kalmıştı.

5 Ekim'de başlayan VCE sınav dönemi 18 Kasım'a kadar sürecek. Kalan günlerde fizik, coğrafya ve siyaset gibi derslerin de yer aldığı 24 sınav daha yapılacak.