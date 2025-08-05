Adıyaman’da faaliyet gösteren Liman Sürücü Kursu TikTok hesabından “sınavsız ehliyet” verdiğini öne sürdü. Görüntülerde yer alan şahıslar zarfından içinden çıkan ehliyetleri paylaştı.

Gazeteci Murat Ağırel, 3 Ağustos 2025 tarihinde X platformunda yaptığı paylaşımda, sahte ehliyet düzenleyen çetelerin varlığına dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli bir personelin e-imzasının kullanıldığını ve bir ehliyet çetesinin teorik sınavda başarısız olan adayların notlarını değiştirerek sahte ehliyetler dağıttığını iddia etmişti

Ağırel, yine 4 Ağustos tarihinde OnlarTV canlı yayınında bu skandalın detaylarını paylaştı.

ÖSYM sistemine müdahale edilerek puanların yükseltildiğini söyleyen Ağırel, sanıkların bu müdahaleyi itiraf ettiğini belirtti.

Adıyaman’daki Liman Sürücü Kursu’nun “sınavsız ehliyet” iddiası, Ağırel’in ortaya attığı sahte ehliyet çetesi iddialarıyla ilişkilendirildi.

Henüz Liman Sürücü Kursu’nun bu iddialarına yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığına dair bir açıklama yapılmazken, Liman Sürücü Kursu’ndan da henüz bir açıklama gelmedi.