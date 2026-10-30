AKP’li Tevfik Göksu yönetimindeki Esenler Belediyesi’nin Sayıştay raporunda şu usulsüzlükler çıktı:

Belediye şirketi ESPER AŞ, 70 personeline resmi zabıta kıyafeti giydirip zabıtalık yaptırdı. Bu kişilerden bazılarının kadrolu zabıtalara amir olarak görevlendirildi. 2007-2025 yılları arasında bazı personelin kısa süreliğine belediye başkan yardımcılığı kadrolarına getirildiği sonra sınav şartından kaçmak için müdürlüklere atandığı kaydedildi. Bazı tamir ve etkinlik ihalesinde maliyetlerin piyasa fiyatlarının çok üzerinde hesaplandığı da ortaya çıktı.