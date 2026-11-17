Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulamaya aldığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) analiz ve raporlama aşaması başladı. Öğrencilerin hangi sorularda hata yaptığını, hangi derslerde ve öğrenme alanlarında eksik kaldığını ortaya koyacak verilerle öğrenme haritaları oluşturulacak. Bu haritalara göre destek ve telafi çalışmaları planlanacak.

Sistemin üniversiteye geçişte de değişikliklere zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Ancak sınavsız geçiş ve diğer alternatif modeller, alınmış bir karar değil, eğitim uzmanlarının geleceğe yönelik değerlendirmeleri olarak aktarılıyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER DE TAKİP EDEBİLECEK

OYSS kapsamında erişime açılan analiz ve raporlama modülüyle sınav sonuçları soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik oluşturulacak.

Öğretmenler EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görebilecek. Hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı ve hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı belirlenerek buna göre adım atılabilecek. Öğrenci ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performansı takip edebilecek.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE ALTERNATİF MODEL DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye gazetesinin haberine dayandırılan değerlendirmelere göre eğitim uzmanları, öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle izlenmesinin, üniversiteye geçişte merkezi sınav puanı dışındaki alternatiflerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda sınavsız geçişin veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği modellerin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

OYSS verilerinin, okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) daha objektif kriterlerle yeniden düzenlenmesine de katkı sunabileceği belirtiliyor.