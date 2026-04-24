Son zamanlarda sosyal medyada ve haberlerde şaşırtıcı bir video dalgası yayılıyor: Parkların sevimli sakinleri olan sincaplar, terk edilmiş elektronik sigaraları (puff) tıpkı bir palamut gibi ağızlarında taşıyor ve kemiriyor. Özellikle Londra'nın Brixton bölgesinde kaydedilen görüntüler, bu durumun sadece merak değil, ciddi bir çevre felaketi olduğunu gözler önüne serdi.

Sincapları bu cihazlara çeken ne?

Bilim insanları ve akademisyenler bu durumu "tatlı bir tuzak" olarak nitelendiriyor. Sincapların bu cihazlara olan ilgisinin nedeni şu:

Geleneksel sigara izmaritlerinin aksine, elektronik sigaralar yoğun meyve ve şeker kokuları yayıyor.

Sincaplar doğaları gereği meraklı hayvanlardır ve bu kokulu plastik parçalarını birer yiyecek sanıyorlar.

Bu bir eğlence değil, zehir

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) uzmanlarına göre sorun sadece hayvanın cihazı ağzına alması değil, içindeki maddeler:

Lityum pil tehlikesi: Sincaplar cihazı kemirdiğinde piller zarar görebilir ve patlama veya zehirlenme riski yaratır.

Nikotin kalıntıları: Cihazda kalan nikotin sıvısı, küçük bir hayvan için ölümcül bir doz olabilir.

Mikroplastik ve kimyasallar: Parçalanan plastik ve metal aksamlar hayvanların sindirim sistemini felç edebilir.

Yaban hayatı koruma dernekleri, sokaklara ve parklara atılan e-sigara atıklarının artık sigara izmaritlerinden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Tatlı kokusuyla hayvanları "avlayan" bu atıklar, ekosistemde geri dönülemez hasarlar bırakabilir.