Bu alışkanlık küçük görünse de ormanların yayılmasında önemli rol oynuyor. Sincapların ana ağaçtan uzak noktalara taşıyıp toprağa bıraktığı palamutlar, uygun koşullarda filizleniyor ve zamanla yeni meşelerin yetişmesini sağlıyor.

ORMANLARIN YAYILMASINA YARDIMCI OLUYORLAR

Sincapların bu alışkanlığı, özellikle meşe ağaçlarının yeni alanlara yayılmasına yardımcı oluyor. Hayvanlar palamutları ağacın dibinde bırakmak yerine ağızlarında taşıyarak farklı noktalara götürüyor ve daha sonra yemek üzere toprağın altına saklıyor.

Bu işlem sırasında palamut aslında filizlenmesi için uygun bir yere taşınmış oluyor. Ana ağacından uzaklaşan tohum, başka ağaçlarla daha az rekabet ediyor ve toprağın altında kaldığı için kurumaya ya da başka hayvanlar tarafından yenmeye karşı da korunuyor.

Bir sincap mevsim boyunca çok sayıda yemiş saklayabiliyor. Ancak oluşturduğu depoların tamamına geri dönemiyor. Sincabın yerini bulamadığı, başka bir bölgeye gittiği veya kış boyunca tüketmediği palamutlar toprakta kalıyor. Bahar geldiğinde uygun sıcaklık ve nem koşullarını bulanların bir bölümü filizlenmeye başlıyor.

Bu durum tek bir sincap için küçük bir etki gibi görünse de aynı davranışı binlerce hayvanın yıllarca tekrarlaması, çok sayıda tohumun ana ağaçlardan uzağa taşınmasını sağlıyor. Böylece meşeler yalnızca mevcut oldukları noktada çoğalmak yerine çevredeki boş alanlara da yayılabiliyor.

HANGİ PALAMUDU SAKLAYACAKLARINI BİLE SEÇİYORLAR

Sincaplar her palamuda aynı şekilde davranmıyor. Beyaz meşe palamutları yere düştükten kısa süre sonra filizlenmeye başladığı için bunları daha çok hemen tüketiyorlar. İlkbahara kadar bekleyebilen kırmızı meşe palamutlarını ise daha sık toprağın altına saklıyorlar.

Araştırmalar, sincapların sakladıkları yiyeceklerin yerini tamamen rastgele unutmadığını da gösteriyor. Hayvanlar güçlü hafızaları sayesinde depolarının önemli bir bölümünü yeniden bulabiliyor. Buna rağmen geri alınmayan palamutlar, meşe ağaçlarının çoğalması açısından önemli hale geliyor.

Bu nedenle sincapların kış için yiyecek biriktirme davranışı yalnızca kendi hayatta kalmalarını sağlamıyor. Toprağın altında unutulan palamutların bir kısmı yıllar sonra büyüyüp yeni ağaçlara dönüşerek ormanların doğal yollarla genişlemesine katkıda bulunuyor.