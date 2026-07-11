Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 2,5 ay arayla meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin yürütülen kapsamlı sismik kaynak analizi, yer bilimleri alanında uluslararası Q1 kategorisinde yer alan Seismological Research Letters dergisinde yayımlandı.
Jeoloji, jeofizik, harita ve geomatik mühendisliği alanlarını bir araya getiren çok disiplinli çalışmada; arazi gözlemleri, uydu görüntüleme, uzaktan algılama teknikleri, sismolojik analizler ve Coulomb gerilme analizi bir arada kullanıldı.
AFAD sismometreleri tarafından kaydedilen 21 bin 186 artçı deprem, yapay zeka destekli sismoloji programlarıyla incelendi. Analizler sonucunda, ana şokların ve artçı sarsıntıların Sındırgı'nın güneyinde ilk kez haritalanan Emendere Fay Zonu ve buna bağlı fay kolları üzerinde meydana geldiği tespit edildi. Bu durumun, bölgedeki eski kırık zonlarının yeniden aktif hale geldiğini gösterdiği belirtildi.
'HİBRİT DEPREM' SINIFINDA
Çalışmada, yaklaşık 2,5 ay arayla meydana gelen iki ana depremin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile 24 Haziran 2026 Venezuela depremlerinde olduğu gibi birbirini tetikleyen 'ikiz deprem' sınıfında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bilim insanları ayrıca, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 21 santimetreye ulaşan kalıcı çökme meydana geldiğini, ana şok ve artçı depremlerin zaman içerisinde jeotermal sistemi kontrol eden Emendere Fay Zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini belirledi. Araştırmacılar, Batı Anadolu'daki klasik tektonik depremlerden farklı olarak Sındırgı depremlerinin yalnızca tektonik stresle açıklanamayacağını, bölgedeki jeotermal sistem nedeniyle yerin derinliklerinde dolaşan gaz fazındaki akışkanların basınç boşalımına bağlı kırılmaların da deprem oluşumunda etkili olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle Sındırgı depremlerinin 'hibrit deprem' sınıfında ele alınması gerektiği kaydedildi.
21 SANTİMETRELİK ÇÖKME
Bilim insanları, depremlerin ardından Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 21 santimetreye ulaşan kalıcı çökme meydana geldiğini belirledi. Ana şok ve artçı depremlerin zaman içerisinde jeotermal sistemi kontrol eden Emendere Fay Zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiği tespit edildi.
Öte yandan çalışmada yer alan Coulomb gerilme analizi sonuçları, bölgedeki stres birikiminin 27 Ekim'deki depremin güneydoğusuna, Yüreğil-Benlieli hattı boyunca kanalize olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, elde edilen bulguların karmaşık deprem mekanizmalarının anlaşılmasında tek bir disiplinin değil; çok yönlü ve bütüncül bilimsel yaklaşımların önemini kanıtladığını vurguladı.