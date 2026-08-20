Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir süt kamyonundaki yangın, çam ormanlarına sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Saat 14.00 sularında başlayan olayda alevler, Düvertepe, Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazisindeki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

MÜDAHALE SAATLERDİR SÜRÜYOR

Yangının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru ilerlediği belirlendi. Bölgedeki söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Havadan müdahalede 6 uçak ve 6 helikopter görev alıyor. Karadan ise 300 personelle 60 arazöz, yangının yayılmasını engellemek için çalışıyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.