İrlanda'da yaşayan 42 yaşındaki Emma Hickey, 13 Haziran'da eşi Stephen Brougham ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilin 10'uncu gününde sinek ısırıklarına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle fenalaştı. Baş dönmesiyle otelin merdivenlerinden düşen talihsiz kadın, başını sert beton zemine çarptıktan sonra komaya girdi.

KOLUNU BİLE KIPIRDATAMADI

Ailesiyle tatilin son günlerinde çocuklarını mutlu etmeye çlaışan Hickey, sabah saatlerinde yalnız başına eczaneye gitmek üzere otelden çıkarken merdivenlerde baş dönmesi yaşadı. Eşi Brougham, yaşananları Daily Mail'e şöyle anlattı:

"İkinci basamaktan baş üstü düştü. Kendini koruyamadı. O an gözümün önünden gitmiyor. Hemen titremeye başladı."

Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği ve boyun omurlarında kırıklar olduğu belirlenen Hickey, acilen ameliyata alındı. Beynindeki pıhtı temizlendi ancak durumu kritik. Şu anda yapay komada tutuluyor ve doktorlar ne zaman uyanacağı ya da kalıcı hasar riski olup olmadığı konusunda net konuşamıyor.

MAHSUR KALDILAR, YARDIM BEKLİYORLAR

Hickey'nin hastanede kalma maliyeti günlük 1.400 doları buluyor... Tatilinin planlananın ötesine geçmesiyle birlitke konaklama, yemke ve çocuk bakımı gibi giderlerle baş etmeye çalışan Brougham, çalışamadığını ve sigorta şirketinin ödeme sürecini uzattığını belirtiyor.

Aile, İrlanda'daki yakınlarının internet üzerinden başlattığı 'GoFundMe' kampanyasıyla yardım toplamaya çalışıyor. Tek amaçları ise Emma'nın tedavisine devam edebilmek ve çocuklarla birlikte sağ salim eve dönebilmek...