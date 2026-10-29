Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda evine dönen Dedetaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak açıklamasına başlayan ve tahliyesinin kendisi için çifte bayram olduğunu belirten Dedetaş, içeride bulunan çalışma arkadaşlarının da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istediğini ifade etti.

DEDETAŞ, GÖKTAŞ'I EVİNE DAVET ETTİ

Sözcü TV muhabiri Sezin Ceren Övüç, Dedetaş'a, cezaevinden tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'ın kendisiyle ilgili açıklaması hakkında soru yöneltti.

Ev hapsi nedeniyle dışarı çıkamadığını belirten Dedetaş, Göktaş'ı evine davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ev hapsindeyim. O yüzden davet ediyorum kendisini. Gelir de sohbetimizi inşallah burada beraberce yaparız."

DENİZ GÖKTAŞ'TAN YANIT GECİKMEDİ

Sinem Dedetaş'ın davetine komedyen Deniz Göktaş'tan yanıt gecikmedi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En güzel çoraplarımla geleceğim" ifadelerini kullandı.