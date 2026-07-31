Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve altı kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu altı kişi, adliyeye sevk edildi.
DÖRT KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu dört kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.