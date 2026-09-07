Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan seçimi Sibel Tan Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazandı ancak AKP meclis üyelerinin itirazı ile seçimin yenilenmesi kararı alındı.

Seçim yapılamadan dört CHP'li üye AKP'ye geçerken iki üye de tutuklandı. Böylece yarın yapılacak seçimde 21 CHP ve 21 AKP üyesi oy kullanacak.

Seçim öncesi Üsküdarlılar Yeni Parti'nin çağrısı ile belediye binası önünde toplandı.

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kritik seçim için Üsküdar halkına bir mektup gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta Dedetaş şunları yazdı:

"Sevgili komşularım,

Bizleri yalnız bırakmadınız!

Hepinizi saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum, var olun! Sizlerden, tüm sevdiklerimden ve kadim Üsküdar’dan 40 gündür ayrıyım. Bu yeterince yıpratıcı ve üzücü değilmiş gibi, sırf siyasi hesaplar uğruna iki sevgili meclis üyemizin daha tutuklandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aynı duyguları paylaştığımızdan hiç şüphem yok.

Evlatlarından ayrı kalmak pahasına millet iradesine sahip çıktıkları için, onurlu durdukları için hem Amine Cansu Çelik hem de Ekrem Baki’ye yürekten bir alkış istiyorum!

Bir alkışı da 5 aydır hapis yatan, Üsküdar’ın başta kadük imar planları olmak üzere tüm kentsel dönüşüm sürecinde canla başla çalışan, tutuklu Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve tüm tutuklu çalışma arkadaşlarımız için istiyorum.

Kıymetli çalışma arkadaşlarım ve belediyemizin emektar çalışanlarıyla Üsküdar Belediyesi tarihinde pek çok ilki gerçekleştirdik. Ama benim için en önemlilerinden biri üst yönetimde eşit kadın temsiliyetinin sağlanmasıydı. Malum Üsküdar, hanım sultanlar ilçesidir. Çok kıymetli bir ilçedir. Biz de ona ve size yakışır hizmet üretmek için tüm sevgi ve ilgimizle çalıştık.

Bizler Cumhuriyet’in kadınları olarak Ata’mızın izinde kamusal menfaatleri öncelikleyerek siyasi nezaketi hiç elden bırakmadan, insana insan olduğu için değer vererek, hiçbir siyasi hırsın ve hesabın içinde olmadan çalıştık. Emekleri için başta kadın çalışanlarımız olmak üzere kadın-erkek tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Şimdilik gelinen noktada uğradığımız ölçüsüz haksızlıklar, canımızı çok yaksa da Üsküdar’a ve sizlere hizmet etmek, sizin güven ve sevginizi kazanmış olmak bizler için büyük bir onurdur.

Daha önce söylemiştim, herkes kendisine yakışanı yapar. Milletin iradesine, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğüne inanan seçilmişler olarak ilkelerimizden vazgeçmedik.

Vazgeçenler, sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkûmdur.

Bizler kimsenin kefareti değiliz!"