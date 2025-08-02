Boşanma aşamasındaki eşi Sinem'i katleden cani Ali Eren Somun çadır kurarken yakalandı. Somun'un tanınmamak için saçını ve sakalını kazıttığı da ortaya çıktı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun'u tabancayla vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen görevli bekçi E.E.’yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren Somun boş bir arazide çadır kurarken yakalandı.

İçişleri Bakanlığı katil zanlısının yakalandığı anları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "31 Temmuz 2025 Perşembe günü Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi S.S’yi ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan A.E.S. isimli şahıs Sinop’ta yakalandı." denildi.

CİNAYET BAĞIRA BAĞIRA GELMİŞ

Olaydan günler önce sosyal medya hesabında, “Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz” paylaşımı yapan şüphelinin, öldürdüğü eşinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik sosyal medyada ‘132 kadın öldü’ paylaşımına ‘133’ yanıtını verdiği dikkat çekti.

Sinem Somun’un ise olaydan saatler önce sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" diye paylaşım yaptığı görüldü.