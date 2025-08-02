Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun'u tabancayla vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen görevli bekçi E.E.’yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren Somun boş bir arazide çadır kurarken yakalandı.
Somun, motosikletle kaçtığı Sinop’ta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.