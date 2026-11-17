Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından bu kez ailesiyle çıktığı tatilden fotoğraflar yayımladı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'yla Antalya'ya giden Kobal, tatilinden samimi kareleri takipçileriyle paylaştı.
“GÜZEL BİR GÜNDEN”
39 yaşındaki oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda, ailenin birlikte geçirdiği keyifli anlar yer aldı. Kobal, karelerine “Güzel bir günden” notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden ilgi gördü.
10 YILLIK EVLİLİKLERİNDE İKİ KIZLARI VAR
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini iki çocukla büyüten çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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